Debutto sul palco di Sanremo 2026 per Gianluca Gazzoli, che in questa seconda serata ha il compito di presentare la prima semifinale della gara dedicata alle Nuove Proposte. In un elegante smoking nero con giacca di velluto, il conduttore, già volto affermato come podcaster e speaker radiofonico e televisivo, ha dato il via alla competizione giovanile. "Che emozione", ha commentato Gazzoli entrando in scena.

Introdotto dai padroni di casa Carlo Conti e Laura Pausini, Gazzoli ha fatto il suo ingresso scendendo la celebre scalinata insieme ai giovani artisti in gara: Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Mazzariello. Per Gazzoli non si tratta di un esordio assoluto nel mondo del Festival: ha infatti condotto Sanremo Giovani, il talent di Rai 2 che ha selezionato due dei semifinalisti in gara stasera (gli altri due provengono da Area Sanremo).