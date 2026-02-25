circle x black
Sanremo, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara oggi

Sul palco dell'Ariston stasera saliranno solo la metà dei Big (cioè 15)

Palco Sanremo 2026 - (Ipa)
Palco Sanremo 2026 - (Ipa)
25 febbraio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
Dopo aver ascoltato ieri tutti i cantanti in gara quest’anno a Sanremo 2026, in occasione della seconda serata di oggi mercoledì 25 febbraio a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15).

La scaletta di oggi

A salire sul palco dell'Ariston stasera saranno Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso i 15 big che canteranno stasera sul palco dell'Ariston.

Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

