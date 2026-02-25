circle x black
Sanremo, Lillo show all'Ariston: "un vero performer" tra i cliché tv

E una battuta fornisce l'assist perfetto a Carlo Conti, che lancia la frecciatina alla telecronaca delle Olimpiadi

Lillo a Sanremo 2026 - Fotogramma /Ipa
Lillo a Sanremo 2026 - Fotogramma /Ipa
Un ingresso da showman per Lillo, co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. L'attore e comico ha fatto il suo ingresso sul palco dell'Ariston, scendendo le scale ballando sulle note di "Happy" di Pharrell Williams, guadagnandosi subito il commento di Carlo Conti: "Un vero performer".

"Sono onorato di fare il co-conduttore e mi sono un po' preparato", ha esordito Lillo, prima elencare tutti i più classici cliché del linguaggio televisivo. Da "Benvenuti nella splendida cornice del Teatro Ariston di Sanremo" a "Ma voltiamo pagina", per poi concludere con il classico annuncio: "Pensate, il prossimo artista si esibirà proprio qui". La battuta ha fornito l'assist perfetto a Carlo Conti, che ha replicato ridendo: "E da dove si dovrebbe esibire? Dal Teatro Olimpico?". Un riferimento neanche troppo velato alle recenti polemiche nate intorno alla telecronaca di apertura dei Giochi Olimpici.

Festival di Sanremo sanremo 2026 sanremo lillo
