circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Naike Rivelli furia contro Fedez: "Si sente il re di stic..."

La figlia di Ornella Muti ha attaccato duramente il rapper in gara al Festival

Naike Rivelli e Fedez - fotogramma/ipa
Naike Rivelli e Fedez - fotogramma/ipa
25 febbraio 2026 | 21.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Naike Rivelli furia contro Fedez a Sanremo. La figlia di Ornella Muti ha condiviso sui social un video destinato a far discutere in cui punta il dito contro il rapper, in gara alla kermesse canora in coppia con Marco Masini. "Ho visto una roba sconvolgente", ha esordito Naike Rivelli.

Secondo la versione di Rivelli, Fedez avrebbe occupato l'area hospitality del Festival, Casa Sanremo, accompagnato da una folta sicurezza bloccando addirittura il passaggio: "Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo. Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non-so-che-cosa", ha detto.

Nel video, Rivelli non risparmia parole dure e provocatorie, con tono acceso ha continuato: "Ha bloccato tutta casa Sanremo passando con qualcosa come sette persone come se fosse il re di stic***i. Tutti noi bloccati. Io volevo uscire per prendere una boccata d’aria e ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito".

"Palle zero… tutto zero. Non diventate così, fidatevi di me", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Naike Rivelli fedez sanremo 2026
Vedi anche
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza