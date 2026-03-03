circle x black
Sanremo ricorda Tony Dallara, la moglie Patrizia: "È stato solo nominato, niente da dire"

La moglie del cantante ospite oggi nel salotto de La volta buona

03 marzo 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
"È stato solo nominato, nessun ricordo". Con queste parole Patrizia, la moglie di Tony Dallara, ha commentato l'omaggio ai Big scomparsi al Festival di Sanremo 2026. Tra i nomi citati da Carlo Conti, anche quello del cantante, morto all'età di 89 anni lo scorso 16 gennaio.

Tuttavia, ospite oggi a La volta buona, la moglie Patrizia ha espresso il suo disappunto. "Come hai vissuto questo ricordo di Tony a Sanremo?" le ha chiesto Caterina Balivo. "Ricordo? Secondo me è stato solo nominato, ma nessun ricordo. Non ho nulla da dire, va benissimo così", ha detto, manifestando tutta l'amarezza.

La moglie Patrizia, infatti, avrebbe voluto maggiore attenzione verso il marito, storico interprete della canzone italiana. La donna aveva già commentato - con una nota polemica - la notizia dell'annuncio dell'omaggio: "So solo che per il 60esimo anniversario, lui aveva vinto nel 1960, abbiamo chiesto se potevano omaggiarlo, e ci hanno risposto di no. Ora che non c'è più spero che venga ricordato".

in Evidenza