Vittoria con 'The Lady is a Tramp'. A votare nella quarta serata del festival sono state tutte e tre le giurie, ossia Sala Stampa Web e Tv, Giuria Radio e Televoto
Ditonellapiaga con TonyPitony con 'The Lady is a Tramp' vincono la serata cover di Sanremo 2026. A votare nella quarta serata del festival sono state tutte e tre le giurie, ossia Sala Stampa, Web e Tv (peso 33%), Giuria Radio (peso 33%) e Televoto (peso 34%)
Al secondo posto Sayf con Alex Britti e Mario Biondi con 'Hit the road Jack', al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma con 'Quello che le donne non dicono'.