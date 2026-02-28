circle x black
Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover

Vittoria con 'The Lady is a Tramp'. A votare nella quarta serata del festival sono state tutte e tre le giurie, ossia Sala Stampa Web e Tv, Giuria Radio e Televoto

Ditonellapiaga e TonyPitony
Ditonellapiaga e TonyPitony
28 febbraio 2026 | 01.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ditonellapiaga con TonyPitony con 'The Lady is a Tramp' vincono la serata cover di Sanremo 2026. A votare nella quarta serata del festival sono state tutte e tre le giurie, ossia Sala Stampa, Web e Tv (peso 33%), Giuria Radio (peso 33%) e Televoto (peso 34%)

Al secondo posto Sayf con Alex Britti e Mario Biondi con 'Hit the road Jack', al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma con 'Quello che le donne non dicono'.

