circle x black
Cerca nel sito
 

Alfonso Signorini a Che tempo che fa: "Ho fatto coming out con il cardinal Martini"

"Mi ha risposto 'e che importa? Quando andremo in cielo, il Signore ci chiederà solo quanto abbiamo amato'"

Alfonso Signorini
Alfonso Signorini
30 novembre 2025 | 21.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho fatto coming out con il cardinal Martini". Alfonso Signorini parla così a Che tempo che fa nella chiacchierata con Fabio Fazio nella puntata di oggi, 30 novembre. "Quando insegnavo dai gesuiti sentivo sulle spalle la tradizione di quelle istituzioni culturali, ideologiche. Il Cardinal Martini veniva una volta al mese nel nostro istituto a Milano per tenere ai docenti la 'lectio magistralis'. Io ho fatto coming out molto tardi, a 30 anni, quando mi sono innamorato ho trovato questo coraggio", dice Signorini.

"Quando insegnavo vivevo tutto con molto contrasto interiore, perché non mi sentivo trasparente nei confronti dei miei allievi, dei miei colleghi, e anche di me stesso. Durante quegli incontri si è instaurato tra me e il Cardinale un bel rapporto e ho trovato il coraggio di scrivergli una lettera dicendogli che avrei voluto parlargli", prosegue.

L'incontro è avvenuto. "Lui mi ha ricevuto e ho fatto per la prima volta coming out con il Cardinale. La cosa bellissima è stato il suo silenzio, lui mi ha ascoltato e guardato in silenzio, che è durato 10 secondi ma a me sembravano un’eternità, e mi ha detto, asciuttissimo: 'E che importa? Quando andremo in cielo, il Signore ci chiederà solo quanto abbiamo amato, quanto siamo stati capaci di amare'", racconta. "Per cui ancora oggi quando mi dicono che la Chiesa non accoglie, non è vero: cioè, c'è ancora un'infinità di croste e magagne da togliere, ma chi sono io per giudicare?".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
che tempo che fa alfonso signorini fabio fazio
Vedi anche
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza