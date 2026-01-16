circle x black
Cerca nel sito
 

Striscia la Notizia, torna il tg satirico con Greggio e Iacchetti: tutte le novità

Dal 22 gennaio torna il tg satirico

Striscia la Notizia
Striscia la Notizia
16 gennaio 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Striscia la Notizia, il tg satirico che da 38 anni accompagna Canale 5, torna dal 22 gennaio in prima serata. "Apriamo con la sigla del circo perché raramente si vede in televisione un pezzo di così grande qualità, tutti quelli che si erano fatti dei pensieri brutti devono capire cosa siamo in grado di fare" ha detto l'ideatore del programma Antonio Ricci, durante la conferenza stampa di presentazione.

Tutte le novità

Dietro il bancone tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma non mancano le novità. Tra i nuovi inviati ci saranno Alessandro Del Piero, nei panni di Capitan X; Maria De Filippi; e lo youtuber Barbascura X. Numerosi anche gli ospiti, tra i quali spicca la criminologa Roberta Bruzzone che condurrà il segmento "Strisca Criminale" che "racconta le cose più efferate che succedono nei retroscena delle trasmissioni" ha aggiunto Ricci.

Eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si cimenterà nell’inedita veste di inviata del tg satirico. La missione del terzetto sarà quella di consegnare l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.

"L’anno scorso ci hanno fatto un’accusa infame - ha poi aggiunto -, quella di essere una trasmissione vecchia". Accuse subito smentite dal creatore: "Non lo siamo, anzi, siamo la trasmissione più giovane, moderna e sul pezzo che si possa vedere in televisione. L’anno scorso, da gennaio in avanti, abbiamo provato ben venti rubriche nuove, con tantissimi nuovi inviati". La trasmissione "doveva andare in onda a novembre, poi per motivi insondabili, mistero che mi piace tenere, siamo arrivati a gennaio".

La sigla finale suonata dalla band guidata dal Maestro Demo Morselli, sarà affidata al Gabibbo e si intitolerà "Dazi", "ispirata alle stranezze di Donald Trump". "Si chiama la voce della presenza perché vogliamo dire che siamo qui, finché c’è striscia c’è speranza di una televisione diversa. E vogliamo tenere accesa questa fiammella" ha concluso il papà di Striscia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Striscia la Notizia Canale 5 Tv satirico Antonio Ricci
Vedi anche
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza