Striscia la Notizia, il tg satirico che da 38 anni accompagna Canale 5, torna dal 22 gennaio in prima serata. "Apriamo con la sigla del circo perché raramente si vede in televisione un pezzo di così grande qualità, tutti quelli che si erano fatti dei pensieri brutti devono capire cosa siamo in grado di fare" ha detto l'ideatore del programma Antonio Ricci, durante la conferenza stampa di presentazione.

Tutte le novità

Dietro il bancone tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma non mancano le novità. Tra i nuovi inviati ci saranno Alessandro Del Piero, nei panni di Capitan X; Maria De Filippi; e lo youtuber Barbascura X. Numerosi anche gli ospiti, tra i quali spicca la criminologa Roberta Bruzzone che condurrà il segmento "Strisca Criminale" che "racconta le cose più efferate che succedono nei retroscena delle trasmissioni" ha aggiunto Ricci.

Eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si cimenterà nell’inedita veste di inviata del tg satirico. La missione del terzetto sarà quella di consegnare l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.

"L’anno scorso ci hanno fatto un’accusa infame - ha poi aggiunto -, quella di essere una trasmissione vecchia". Accuse subito smentite dal creatore: "Non lo siamo, anzi, siamo la trasmissione più giovane, moderna e sul pezzo che si possa vedere in televisione. L’anno scorso, da gennaio in avanti, abbiamo provato ben venti rubriche nuove, con tantissimi nuovi inviati". La trasmissione "doveva andare in onda a novembre, poi per motivi insondabili, mistero che mi piace tenere, siamo arrivati a gennaio".

La sigla finale suonata dalla band guidata dal Maestro Demo Morselli, sarà affidata al Gabibbo e si intitolerà "Dazi", "ispirata alle stranezze di Donald Trump". "Si chiama la voce della presenza perché vogliamo dire che siamo qui, finché c’è striscia c’è speranza di una televisione diversa. E vogliamo tenere accesa questa fiammella" ha concluso il papà di Striscia.