Rai 1, Barbara D'Urso: "Io alla conduzione di 'Surprise Surprise'? Mi piacerebbe"

La conduttrice commenta le voci che la darebbero in procinto di approdare su Rai 1

Barbara D'Urso - Ipa
Barbara D'Urso - Ipa
01 dicembre 2025 | 14.47
Redazione Adnkronos
Barbara D'Urso alla conduzione del nuovo programma di Rai 1 'Surprise Surprise'? Parlando con Mara Venier a 'Domenica In', la conduttrice ha spiegato di non avere avuto notizie a riguardo ma che le piacerebbe molto. "Questo programma di cui si parla, si chiama 'Surprise Surprise', credo sia nei palinsesti, - ha spiegato - ma è già successo l’anno scorso e qualcuno ha dato la notizia che io l’avrei fatto e improvvisamente in un giorno è sparito. Quindi, adesso è di nuovo nei palinsesti ma io non ne so nulla. Ma certo che mi piacerebbe!".

'Surprise Surprise' dovrebbe andare in onda all'inizio del 2026, il venerdì in prima serata. Voci darebbero Barbara D'Urso in procinto di approdare su Rai1, dopo la partecipazione a 'Ballando con le stelle', come conduttrice di questo programma.

barbara d'urso ballando con le stelle barbara d'urso surprise surprise rai surprise surprise barbara d'urso
