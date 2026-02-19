E quarto anno consecutivo al primo posto della classifica Ifpi: decisivi tour record, nuovo album e dominio nello streaming globale

La popstar statunitense Taylor Swift si conferma regina delle classifiche mondiali di vendita. Per il quarto anno consecutivo, la cantante ha conquistato il primo posto globale per ricavi musicali complessivi - streaming incluso - secondo quanto comunicato dalla International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Nel 2025 nessun altro artista ha generato maggiori entrate nel settore musicale. Per Swift si tratta della sesta volta complessiva in vetta alla classifica e del conseguente riconoscimento come Global Artist of the Year, premio assegnato sulla base delle vendite globali tra streaming, download e supporti fisici come cd e vinili. L'Ifpi, come da tradizione, non ha diffuso i dati economici dettagliati.

A trainare il successo della cantante 36enne è stata anche la documentazione cinematografica della tournée record 'The Eras Tour', oltre alla pubblicazione, lo scorso ottobre, del suo dodicesimo album, 'The Life of a Showgirl'. Secondo l'associazione internazionale dell'industria musicale, il 2025 ha rappresentato per Swift "un altro anno fondamentale, caratterizzato da un interesse globale straordinario in tutti i formati, streaming, fisico e digitale".

Il resto della classifica

Dietro di lei, al secondo posto della classifica mondiale, si è piazzato il gruppo sudcoreano Stray Kids, seguito dal rapper canadese Drake. Completano la top ten The Weeknd, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Lady Gaga. A rafforzare ulteriormente la visibilità mediatica della star ha contribuito anche la relazione con il giocatore di football americano Travis Kelce, con cui si è fidanzata ufficialmente durante l'estate. Un elemento che, secondo osservatori del settore, avrebbe contribuito a mantenere alta l'attenzione del pubblico e, di riflesso, le vendite.