circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, Tina Cipollari in lacrime. Figlio avverte: "Ci pensi due volte a nuovo fidanzato"

L'opinionista televisiva è stata ospite di Silvia Toffanin insieme al figlio

Tina Cipollari a Verissimo
Tina Cipollari a Verissimo
27 aprile 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tina Cipollari si commuove a Verissimo, mentre il figlio la 'avverte' su un nuovo fidanzato. Francesco, secondo figlio dell'opinionista tv, per anni storico volto di Uomini e Donne, ha infatti rivelato nel salotto di Silvia Toffanin che vederla in casa con un nuovo compagno potrebbe essere complicato: "I miei fratelli sono sempre un più gelosi, mentre io tifo per lei. Anche lei, però, ci deve pensare due volte prima di presentarci qualcuno", ha rivelato ospite il 26 aprile a Verissimo insieme alla madre.

CTA

Francesco è nato dalla relazione con Kikò Nalli, da cui Cipollari si è separata: "Pensavo sarebbe stato più complicato. La decisione di separarci, in cuor nostro, l'avevamo già presa, ma nessuno dei due aveva i coraggio di dirlo", ha rivelato l'opinionista, "poi una sera ci siamo guardati, eravamo a tavola da soli, e abbiamo deciso di interrompere il matrimonio. Ci siamo promessi che non saremo mai mancati ai nostri doveri di genitori. Abbiamo trovato subito un equilibrio, Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche a casa".

Sul suo rapporto con i figli: "Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all'esasperazione, però poi un pochino mi sono calmata". Francesco ha poi letto una lettera dedicata proprio alla madre, provocando le lacrime di Cipollari: " Ho paura di morire senza vedere i miei figli realizzati, ci penso tutti i giorni. Penso che se mi dovesse succedere qualcosa non so che farebbero. Quando si tratta dei miei figli sono fragile", ha concluso scoppiando a piangere e prendendosi l'abbraccio del figlio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tina cipollari tina cipollari verissimo verissimo tina cipollari lacrime
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza