Tina Cipollari si commuove a Verissimo, mentre il figlio la 'avverte' su un nuovo fidanzato. Francesco, secondo figlio dell'opinionista tv, per anni storico volto di Uomini e Donne, ha infatti rivelato nel salotto di Silvia Toffanin che vederla in casa con un nuovo compagno potrebbe essere complicato: "I miei fratelli sono sempre un più gelosi, mentre io tifo per lei. Anche lei, però, ci deve pensare due volte prima di presentarci qualcuno", ha rivelato ospite il 26 aprile a Verissimo insieme alla madre.

Francesco è nato dalla relazione con Kikò Nalli, da cui Cipollari si è separata: "Pensavo sarebbe stato più complicato. La decisione di separarci, in cuor nostro, l'avevamo già presa, ma nessuno dei due aveva i coraggio di dirlo", ha rivelato l'opinionista, "poi una sera ci siamo guardati, eravamo a tavola da soli, e abbiamo deciso di interrompere il matrimonio. Ci siamo promessi che non saremo mai mancati ai nostri doveri di genitori. Abbiamo trovato subito un equilibrio, Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche a casa".

Sul suo rapporto con i figli: "Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all'esasperazione, però poi un pochino mi sono calmata". Francesco ha poi letto una lettera dedicata proprio alla madre, provocando le lacrime di Cipollari: " Ho paura di morire senza vedere i miei figli realizzati, ci penso tutti i giorni. Penso che se mi dovesse succedere qualcosa non so che farebbero. Quando si tratta dei miei figli sono fragile", ha concluso scoppiando a piangere e prendendosi l'abbraccio del figlio.