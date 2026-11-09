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Tensione sul ring, Tony Effe perde la pazienza e risponde ai fischi: il video virale

Cos'è successo all'Allianz Cloud di Milano durante l'incontro tra Fabrizio ‘Pongo’ Ruggiero e Aleksandre Mukbaniani

Tony Effe - TikTok
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09 novembre 2026 | 12.54
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Tony Effe finisce, nuovamente, nella bufera. L'incontro di kickboxing che si è svolto all’Allianz Cloud di Milano tra Fabrizio ‘Pongo’ Ruggiero e Aleksandre Mukbaniani è finito tra le polemiche l’incontro. A conquistare il 'Titolo Europeo PetrosyanMania' nella categoria 60 kg è stato il fighter calabrese, ma il verdetto dei giudici non è stato accolto bene. Dagli spalti infatti sono partiti i fischi da parte di chi riteneva che a meritare la vittoria fosse l’avversario georgiano. Ruggiero ha vinto l'incontro, ma una parte del pubblico non era d'accordo con il verdetto. Tony Effe, presente per sostenerlo, ha reagito alle proteste e ha finito per litigare con gli spettatori.

@matteo_v.p Tony effe risponde ai fischi del pubblico. #kickboxing #ko #petrosyanmania ♬ suono originale - matteo |Notizie UFC & fighting

Tra i sostenitori di Ruggiero c’era anche Tony Effe, grande amico del fighter, che non ha gradito la reazione del pubblico e ha risposto ai contestatori salendo sul palco e facendo gesti offensivi. Il rapper è stato così coinvolto nella discussione, diventando a sua volta bersaglio di fischi e insulti. L’amico, come si vede dal video diventato virale sui social, ha provato a trattenerlo, ma con scarsi risultati.

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