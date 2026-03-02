"Bond non può morire", un fan ammette di aver stalkerato la produttrice Barbara Broccoli

Nell’universo di James Bond è l’agente segreto a inseguire i cattivi. In quello reale, un fan furioso ha inseguito la sua produttrice. Daniel Wilson – incapace di accettare la morte di 007 nell’ultimo film della saga, 'No Time To Die' con Daniel Craig – ha confessato di aver stalkerato Barbara Broccoli. Wilson è attualmente detenuto in base al Mental Health Act e si è presentato in tribunale accompagnato dalla madre. Come riporta il 'Daily Mail', su di lui pendono undici capi d’imputazione per aver violato l’ordine restrittivo del 2017, contattando la signora Broccoli in tredici occasioni tra il 2022 e il 2025.

Lo scorso anno, durante un’udienza, Wilson aveva gridato: "James Bond non può essere morto". In uno dei numerosi messaggi vocali minacciosi, aveva accusato Broccoli di aver "rovinato Bond", aggiungendo che avrebbe "pagato" per la sua scelta narrativa. Dopo la sua ammissione, il giudice Christopher Hehir ha comunicato a Wilson che dovrà affrontare una pena detentiva o un ricovero in ospedale quando verrà emessa la sentenza, in una data ancora da stabilire.

Il padre di Barbara Broccoli, Albert "Cubby" Broccoli, acquistò i diritti dell’agente segreto britannico più famoso al mondo dal suo creatore Ian Fleming nel 1961. Padre e figlia hanno mantenuto il controllo creativo del franchise fino allo scorso anno, quando Amazon MGM Studios – di proprietà di Jeff Bezos – ha acquistato i diritti per circa 770 milioni di sterline. Un annuncio che ha segnato la fine di un’era per l’industria e non solo, dopo che gli storici produttori Barbara Broccoli e il fratellastro Michael G. Wilson hanno fatto un passo indietro. Secondo i dettagli dell’accordo, riportati dai media internazionali, Amazon MGM, Wilson e Broccoli hanno formato una nuova joint venture per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale di Bond. Le tre parti rimarranno comproprietarie dell’iconico franchise, ma Amazon MGM avrà il controllo creativo. Secondo il Daily Mail, non esiste ancora una sceneggiatura per il prossimo capitolo e non è stato confermato alcun attore per il ruolo dell’agente segreto.