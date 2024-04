Vittoria di Savoia: "un futuro tra moda e arte alla scoperta di giovani talenti"

Ha solo 20 anni la primogenita di Emanuele Filiberto e dell'attrice Clotilde Courau, erede della casa che ha regnato in Italia, ma tanti sogni da realizzare. Ama la moda, il teatro, l'arte contemporanea, seguita sul suo profilo Instagram da oltre 100mila persone, mette in guardia "dalla disinformazione, dagli eccessi dell'Ai"

Ha solo 20 anni ed è l'erede della famiglia Savoia, ma lei Vittoria Cristina, Adelaide, Chiara Maria di Savoia, principessa di Carignano e marchesa di Ivrea, primogenita di Emanuele Filiberto e dell'attrice Clotilde Courau, sa bene che i tempi cambiano e le monarchie evolvono. E' giovane, dinamica, concreta con tanti sogni nel cassetto da realizzare. E in Europa (anche se non sarà mai incoronata regina) si trova in ottima compagnia. Perchè le 'monarchie' del futuro non avranno bisogno di quote rosa con Eleonora di Spagna, Elisabetta del Belgio, Alexandra di Norvegia, Vittoria (e poi Estella) di Svezia, Caterina Amalia dei Paesi Bassi, già da anni pronte e preparatissime a rappresentare i loro Paesi.

Ama la moda, la cultura, il teatro, soprattutto l'arte contemporanea. Dopo gli studi a Londra si è trasferita a Parigi, non si perde un défilée, presenzia mostre e fiere d'arte, dalla maison Michael Kors a New York a Art Basel a Parigi o alla Fondation Louis Vuitton per l'esposizione consacrata a Rothko, con obiettivi precisi, rivelati in una intervista al magazine spagnolo 'Yo Dona'. Si sogna (da grande) gallerista, responsabile di mostre e esposizioni alla scoperta di giovani talenti. Intanto consacra le sue giornate allo studio ('gestione delle imprese culturali'), seguendo corsi di teatro, senza dimenticare il cinema e il teatro, la famiglia, la sorella adorata, Luisa Giovanna, Agata, Gavina, Bianca, Maria.

Super attiva sui social, la principessa di Savoia appartiene a quella 'generazione Z', di cui condivide sogni e entusiasmi. "Incontro tantissimi giovani - ha raccontato nell'intervista - Adoro la loro curiosità, le loro ambizioni, le loro passioni in campi diversi, come il teatro, l'universo dell'arte e della moda. In particolare la moda, a mio avviso, è un simbolo di creatività, espressione dell'io più profondo, mi aiuta a capire chi sono".

Oltre centomila persone sul suo profilo Instagram, Vittoria di Savoia è seguitissima, anche se sa prendere, coraggiosamente, opportune misure. "Siamo influenzati dai social" che ci suggeriscono "che abito indossare, come truccarci, cosa pensare...l'autenticità, l'originalità è una perla rara - ha confessato -. Attenzione anche agli eccessi legati all'intelligenza artificiale e alla disinformazione. Impariamo sempre a verificare tutte le fonti". Un'ultima domanda da parte di 'Yo Dona'. Come vorrebbe essere ricordata la discendente dell'ultimo re d'Italia? "Come qualcuno che ha lavorato duramente per poter realizzare i propri sogni".