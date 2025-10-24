È iniziata con energia, musica e numeri da record la fase Live di X Factor 2025. Il debutto in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha registrato ieri una Total Audience di 824mila spettatori con il 4,1% di share su Sky Uno/+1, e una permanenza al 61%, in crescita di 4 punti rispetto all’anno scorso. Un risultato che conferma l’ottimo stato di salute del programma, anche nei sette giorni: l’episodio delle Last Call ha superato i 2,6 milioni di spettatori, +17% rispetto alla scorsa stagione.

Ma il successo non si ferma agli ascolti: il primo Live è stato il programma più commentato della giornata, con una crescita del 58% rispetto alla stessa puntata del 2024. Le interazioni social hanno superato quota 1 milione, tra rilevazioni Linear e Same Day 24/7. Anche il televoto ha segnato un record: oltre 2,2 milioni di voti, +14% sull’anno scorso, il dato più alto delle ultime quattro edizioni.

La serata si è aperta con un travolgente mash-up superpop firmato Giorgia, padrona di casa e voce potente sulle note di 'The Way You Make Me Feel', 'Il mio giorno migliore' e 'We Found Love'. A seguire, l’ospite Annalisa ha infiammato l’X Factor Arena con un medley dei suoi brani 'Piazza San Marco' ed 'Esibizionista', tratti dall’album 'Ma io sono fuoco'.

La gara è partita con due manche serrate. Nella prima, si sono esibiti Erocaddeo (Achille Lauro), Rob (Paola Iezzi), Tellynonpiangere (Francesco Gabbani), Amanda (Jake La Furia), Viscardi (Paola Iezzi) e Layana (Achille Lauro). La meno votata è stata Amanda.

Nella seconda manche, sul palco sono saliti Delia (Jake La Furia), Michelle (Francesco Gabbani), Tomasi (Jake La Furia), i Copper Jitters (Achille Lauro), Mayu (Paola Iezzi) e Pierc (Francesco Gabbani). I meno votati sono stati i Copper Jitters, finiti al ballottaggio con Amanda. Il Tavolo dei giudici ha scelto di eliminare la band, salvata solo dal proprio coach Lauro.

Settimana prossima si riparte con undici concorrenti in gara, nuovi brani, nuove sfide e un’arena pronta a riaccendersi. Se il buongiorno si vede dal Live, X Factor 2025 promette scintille.