Marquez leader in prime libere

Marc Marquez è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, che è stata interrotta per pioggia e poi è ripresa, nel Gp di Valencia di MotoGp. Il campione del mondo con la sua Honda ha chiuso con il tempo di 1.39.767 davanti alle Ducati dell'australiano Jack Miller in 1.39.873, Danilo Petrucci in 1.39.907 e Andrea Dovizioso in 1.40.179. Quinto tempo per la Honda di Dani Pedrosa, davanti alla Suzuki di Andrea Iannone e alla Yamaha di Maverick Vinales, settimo. Chiudono la top ten Michele Pirro, Pol Espargaro e Alex Rins. Solo 12esimo tempo per Valentino Rossi in 1.41.015.