Drogba si ritira

(Fotogramma/Ipa)

L'attaccante ivoriano Didier Drogba ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo una prolifica carriera di 20 anni. Il 40enne giocatore, capocannoniere di tutti i tempi per la Costa d'Avorio e miglior marcatore straniero per il Chelsea, ha pubblicato su Instagram una sua foto da giovane giocatore prima di annunciare il suo ritiro. "1989 o dove tutto è iniziato !! Quando penso agli ultimi 20 anni della mia carriera professionistica, guardare questa foto non può rendermi più orgoglioso di quello che ho raggiunto come giocatore, ma soprattutto di come questo viaggio mi abbia plasmato come uomo", ha scritto Drogba.

"Se qualcuno ti dice che i tuoi sogni sono troppo grandi, dì semplicemente grazie e lavora più duro e sii intelligente per trasformarli in realtà, credici sempre", ha aggiunto l'attaccante, prima di ringraziare "tutti i giocatori, i manager, i team e i fan che ho incontrato e che hanno reso questo viaggio unico nel suo genere!!! Anche un grazie e tanto amore alla mia famiglia, al mio team personale per avermi supportato durante tutta la mia carriera durante tutti gli alti e bassi, non importa quali. In attesa del prossimo Capitolo - ha concluso - e sperando che Dio mi benedica come ha fatto per la mia carriera calcistica. DD11".

Durante due periodi al Chelsea, l'attaccante ha segnato 164 gol in 381 partite e ha vinto quattro titoli di Premier League e la Champions League del 2012. Ha anche raggiunto 104 presenze e segnato 65 gol per la sua nazionale. Drogba ha trascorso gli ultimi 18 mesi della sua carriera da giocatore con la squadra statunitense dei Phoenix Rising, la società di cui è comproprietario, la sua ultima partita è stata la sconfitta per 1-0 di Louisville City nella finale della United Soccer League Cup. "È sicuro che Drogba non giocherà per noi la prossima settimana", ha detto il team su Twitter rispondendo alle notizie sul ritiro.