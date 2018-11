Frenata Napoli: Juve a +8

Lorenzo Insigne (AFP)

Il Chievo frena la corsa del Napoli e la Juventus vola a +8 in classifica. Gli azzurri non vanno oltre un pareggio a reti inviolate al San Paolo e perdono terreno dalla capolista, impeccabile contro la Spal. La squadra di Ancelotti non brilla nel primo tempo e non sfrutta le molte occasioni create nella ripresa. Insigne grazia Sorrentino subito dopo l'intervallo calciando a lato da ottima posizione, poi al 75' è il palo a negargli la gioia del gol. Nel finale ci prova anche Koulibaly in acrobazia, ma la porta di Sorrentino resta stregata.

ATALANTA - Va anche peggio all'Atalanta, sconfitta in rimonta per 3-2 sul campo dell'Empoli di Iachini. Gli ospiti sbloccano il risultato al 33' con Freuler e cinque minuti più tardi l'Empoli spreca la chance per il pareggio dagli 11 metri: Caputo centra la traversa sul rigore concesso dall'arbitro Manganiello per un tocco di mano in area di Masiello. La Dea raddoppia al 40' in contropiede con Hateboer, ma i toscani non si arrendono e già prima dell'intervallo accorciano le distanze con La Gumina (42'). L'autogol di Masiello al 77' rimette tutto in discussione e per la squadra di Gasperini le cose si complicano ancora di più nel finale dopo l'espulsione di Ilicic per proteste. La doccia fredda per l'Atalanta arriva nel recupero con l'incornata di Silvestre sul corner. L'Atalanta incassa così la prima sconfitta dopo una striscia di quattro vittorie di fila.

FIORENTINA - Continua, invece, la 'pareggite' della Fiorentina fermata sullo 0-0 dal Bologna al Dall'Ara. Pareggio tutto sommato giusto, anche se i viola creano di più e possono recriminare per il palo colpito al 69' da Milenkovic con un colpo di testa. Il punto consente comunque alla squadra di Pioli di agganciare l'Atalanta a quota 18 punti, non lontano dalla zona Europa League. Il Bologna invece scivola al terz'ultimo posto, scavalcato anche dall'Empoli.