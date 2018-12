Derby Toro-Juve, 9 arresti

Foto di repertorio (Fotogramma)

E’ di 9 arresti e 5 denunce il bilancio dei controlli predisposti dalla forze dell’ordine in occasione del derby Toro-Juve che si è disputato ieri sera allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Oltre 750 gli uomini delle forze dell’ordine impiegati da venerdì sera alla scorsa notte. In particolare, nel pomeriggio di ieri, nei pressi dello stadio, agenti di polizia sono intervenuti per sedare una rissa tra 4 tifosi juventini e due granata. Un tifoso bianconero di 19 anni è stato arrestato per lancio di oggetti durante manifestazione sportiva e denunciato per rissa in concorso. Un altro tifoso torinista, minorenne, è stato denunciato per il medesimo reato e per rissa in concorso. Rissa in concorso anche per gli altri quattro tifosi, tre juventini e un granata. Sempre nel pomeriggio, durante il corteo di gruppi ultras della Juventus cui hanno preso parte oltre 400 persone e nel corso del quale sono stati esplosi numerosi petardi, accesi fumogeni e bengala, sono stati individuati ed isolati dalla polizia 8 tifosi juventini francesi, tra cui un appartenente alla polizia, tutti arrestati per esplosione di petardi e bombe carta. La perquisizione personale del gruppo e del loro mezzo di trasporto ha portato al sequestro numerosi bengala, fumogeni e petardi.