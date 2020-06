Olimpico in lacrime per De Rossi

(Afp)

Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C'è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l'addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno Conti con indosso la maglia della Roma e Francesco Totti che gli consegna un omaggio con il numero 16. Bacio finale alla moglie Sarah Felberbaum, abbraccio ai figli e giro di campo per ricevere il caloroso affetto dei suoi tifosi.

La Roma ha battuto 2-1 il Parma ed ha chiuso con 66 punti la sua stagione, andando in Europa League. Il successo giallorosso è arrivato nei minuti finali grazie al gol di Perotti all'89' che ha fatto seguito alle reti di Pellegrini al 35' del primo tempo e dell'ex Gervinho all'86'.