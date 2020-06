Salah chiama De Rossi in Premier

Mohamed Salah

"De Rossi sarebbe il benvenuto in Premier League, sarei contento di averlo di nuovo in squadra". E' l'invito dell'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, all'ex capitano giallorosso ed ex compagno di squadra ai tempi della Roma.

"De Rossi è una leggenda, un ottimo amico, non so davvero cosa dire. Ho visto la sua ultima partita e i tifosi che lo salutavano -prosegue il giocatore egiziano ai microfoni di Sky Sport-. Lui è una leggenda per il club giallorosso e il calcio italiano, ha fatto tanto per la Roma. Si è sacrificato per la squadra, vorrei ringraziarlo e augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura. Vorrei tanto che arrivasse qua, mi piacerebbe giocare con lui in qualsiasi squadra. Gli auguro tutto il meglio, se viene in Inghilterra è il benvenuto".