Mbappé incontra 'Holly e Benji': "Che sogno!"

Fermo immagine da Instagram di Kylian Mbappé

"What a dream". Eh sì, per Kylian Mbappé incontrare 'Holly e Benji' e quindi il loro creatore Yoichi Takahashi è stato davvero un sogno. Con uno scatto e una sua caricatura realizzata dall'autore del cartone animato sul calcio più famoso che esista, pubblicati sul proprio account Instagram, il campione del mondo del Psg ha realizzato il desiderio di ogni bambino, ma soprattutto il suo. 'Benvenuto in Giappone' recita il disegno che il creatore di Oliver Hutton e Benji Price ha voluto regalare a Mbappé.