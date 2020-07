Mattarella alle Azzurre: "Avete vinto voi"

(Afp)

"Non sappiamo chi tra Usa e Olanda vincerà il Mondiale. Voi il vostro mondiale lo avete vinto, aggregando un Paese, che ne ha bisogno, sotto il segno dell'azzurro". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha risparmiato i complimenti per le calciatrici azzurre che oggi, accompagnate dal presidente del Coni, dal presidente della Figc e dal commissario tecnico Milena Bertolini, sono state ricevute al Quirinale, dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale nei mondiali contro la nazionale olandese.

"Ho chiesto di incontrarvi - ha detto Mattarella - per farvi i complimenti e ringraziarvi. Farvi i complimenti perché avete disputato un Mondiale magnifico - come più volte ho potuto constatare di persona, seguendovi - non soltanto per i risultati, che sono stati importanti, ma per il gioco che avete espresso".

"Ringraziarvi perché vi ha seguito l’intero Paese; siete state un momento di aggregazione per il nostro Paese, che ne ha bisogno. E aver contribuito a far sentire il Paese unito, anche per un evento sportivo - del resto importante - è un bel risultato".

"Però, davvero, vorrei dirvi - ha aggiunto Mattarella che non sappiamo chi vincerà questo Mondiale - tra le americane e le olandesi - ma voi il Mondiale lo avete vinto qui, in Italia, avete conquistato la pubblica opinione, avete acceso i riflettori in maniera non più revocabile sul calcio femminile".

"Non tocca a me decidere le forme in cui si esprime il calcio, anche se non posso fare a meno di sottolineare come sia del tutto irrazionale e non accettabile una diversa condizione tra calcio maschile e calcio femminile". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha poi 'invocato' la par condicio sportiva e professionale davanti alle calciatrici azzurre.

La rappresentativa femminile azzurra, ha aggiunto Mattarella, "ha dimostrato, tra l’altro, fornendo un contributo prezioso di ossigeno al gioco del calcio del nostro Paese, di avere un livello tecnico di grande qualità, e vorrei aggiungere - senza polemiche con nessuno - anche con molto minore ricorso agli infingimenti che vi sono spesso negli incontri di calcio, alle simulazioni o a tutto quello che può essere utile ma è meno sportivo".

"Complimenti. Lo sport è importante per la sfera sociale e per i singoli. Voi avete spinto moltissime ragazze e bambine a frequentare il mondo del calcio. Questo amplierà la platea del reclutamento per il futuro. E se, con una platea così ristretta, abbiamo una Nazionale di questo alto livello, possiamo sperare ulteriormente per il futuro. Vi sono molto grato per quanto avete fatto e vi faccio molti complimenti. Grazie per questi ricordi: le vostre firme rendono prezioso il pallone e la maglia. Quello della maglia veramente per me è immeritato, però avere le vostre firme è una cosa per me preziosa. Complimenti ragazze, e auguri per il futuro", ha concluso Mattarella.