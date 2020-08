Motonautica, l’Uim XCat World Championship torna a Stresa

La motonautica torna a Stresa. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’Uim XCatT World Championship torna sulle sponde del Lago Maggiore, dal 19 al 21 luglio, per aprire la stagione 2019. Un evento fortemente voluto dal Sindaco di Stresa Giuseppe Bottini e da tutta la città. Entusiasta del rinnovato appuntamento italiano anche Raffaele Chiulli (Presidente Uim): "Lo scorso anno c’è già stato un grandissimo successo di pubblico, con tanti eventi collaterali. Stresa, del resto, è una città di grandi tradizioni motonautiche e quest’anno avrà l’onore di aprire il Campionato di questa straordinaria competizione mondiale".

I ventotto piloti XCat, provenienti da otto nazioni diverse, si sfideranno a bordo dei loro catamarani da 800 CV, barche da corsa in fibra di carbonio capaci di superare i 200 Km/h. Sorpassi, guasti, scontri anche duri, vittorie e tanta adrenalina per la tappa italiana dell’Uim XCat World Championship, che l’anno scorso ha visto il trionfo dell’imbarcazione Dubai Police di Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi. Dopo le prove libere di venerdì 19 luglio, sabato si inizierà a fare sul serio. Alle ore 11:20 prenderà il via la Pole Position e poi, dalle 17:20, ci sarà Gara 1 dello Stresa Grand Prix of Italy - Uim XCat World Championship 2019. Domenica 21 luglio, sempre con partenza alle ore 17:20, via alla Gara 2.

Prima e dopo i momenti di gara, ci saranno molte attività dentro e fuori l'acqua. L'ambiente raffinato e indulgente del Lago Maggiore, infatti, significa anche mondanità e relax, con un'area VIP dedicata, attività di intrattenimento ed eventi serali nella splendida cornice del Regina Palace Hotel. Giovedì 18 luglio, alle ore 19:30 presso l’hotel stresiano, si terrà la presentazione de “La Transazione”, romanzo d’esordio di Riccardo La Cognata, moderata dalla produttrice musicale Paola Palma.

Venerdì 19 luglio, dalle ore 14 alle ore 15, i piloti dell’Uim XCat World Championship si sfideranno in un torneo di tennis tavolo, prima di prendere parte alla Cocktail XCat Regina Race - una gara di cocktail nella quale saranno aiutati e giudicati da esperti del settore - che farà da preludio alla cena di gala, sempre nello scenario del Regina Palace Hotel. Nel corso del fine settimana verrà anche proiettato, in anteprima per i team, il documentario realizzato lo scorso anno proprio a Stresa sul mondo dell'XCat e sul legame con la città.