Leclerc fa tris, pole anche a Singapore

(Afp)

Charles Leclerc in pole position nel Gp di Singapore. E' la terza pole consecutiva per il pilota della Ferrari, la quinta stagionale. Grande giro del pilota monegasco che nel Q3 ha piazzato un 1.36.217 precedendo il pilota della Mercedes Lewis Hamilton con un ritardo di +0.191 e il compagno di scuderia Sebastian Vettel a +0.220.

"Sono molto contento, ho fatto un ottimo giro. In alcuni momenti pensavo di aver perso la macchina ma l'ho ripresa e concludere con la pole è qualcosa di incredibile" ha commentato Leclerc. "Il team ha fatto un lavoro fantastico, sapevamo che questa è una pista difficile ma abbiamo portato un pacchetto fantastico. I pezzi nuovi hanno funzionato nel modo giusto ed è stato molto bello vederlo in pista. Ieri non era la mia giornata, ma il lavoro fatto ha pagato", ha concluso.

Non nasconde lo stupore Lewis Hamilton: "Non so dove le Ferrari abbiano trovato questo passo, sulla carta non era una delle loro piste, ma Charles ha fatto un grande giro". "Io ho dato tutto quello che avevo, ho anche sfiorato il muro un paio di volte. Ma sono contento di essere in mezzo tra le due Ferrari, penso che domani potremo essere aggressivi e speriamo di dividerli... Sarà sicuramente una bella battaglia", ha concluso l'inglese della Mercedes.