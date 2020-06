Quadarella brilla ancora: oro nei 400 stile libero

(Fotogramma)

Primo oro di giornata e quarta medaglia per l'Italia oggi agli Europei in vasca corta di Glasgow. Simona Quadarella si è imposta nei 400 stile libero scendendo sotto i 4 minuti, chiudendo in 3:59.75 davanti alla tedesca Isabel Marie Gose, argento in 4.00.01, e alla ungherese Ajna Kesely bronzo in 4.00.04. Chiude in ottava posizione l'altra azzurra Martina Rita Caramignoli.

"Grande Simona Quadarella! Altro spettacolo a Glasgow2019. Altro oro per l'Italia agli Europei di nuoto in vasca corta. Roma è sempre più orgogliosa di te" ha scritto su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Una nuova medaglia per l'Italia è arrivata nella 4x50 mista femminile con l'argento delle azzurre (Silvia Scalia, Benedetta Pilato, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro) che chiudono in 1'44'92, record italiano, alle spalle della Polonia. Terza la Russia. Quinto posto invece per gli azzurri nella 4X50 mista uomini.

Ancora una medaglia poi per Martina Carraro che nei 200 rana chiude in 2:19.68 nuovo record italiano e conquista la medaglia di bronzo. L'oro va alla russa Mariia Temnikova in 2.18.35. Argento alla britannica Molly Renshaw in 2.19.66.

In questa ultima giornata arriva anche l'argento di Alessandro Miressi nei 100 stile libero. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 45.90 alle spalle del russo Vladimir Morozov, oro in 45.53. Il bronzo va all'altro russo Vladislav Grinev in 46.35.

Poi, ancora una medaglia d'argento grazie a Elena Di Liddo che nei 100 farfalla chiude in 56.37 dietro alla bielorussa Anastasiya Shkurdai, oro con il tempo di 56.21. Il bronzo va alla greca Anna Ntountounaki in 56.44. Quinto posto per l'altra azzurra Ilaria Bianchi in 56.92.

L'Italia chiude la 20esima edizione dei campionati europei di nuoto in vasca corta col record di medaglie (20; prec. 18 a Eindhoven 2010).