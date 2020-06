European Leagues: "stanchi di minacce, no a Torri d'avorio!"

"Non abbiamo bisogno di Torri d'Avorio nel calcio". Lo afferma il presidente dell'European Leagues, Lars-Christer Olsson criticando la volontà di formare un mondo o un'atmosfera dove rinchiudersi in attività slegate dal resto del mondo, in questo caso del calcio. "Il 2019 è stato un anno pieno di discussioni sul futuro delle competizioni professionistiche per club, in Europa e altrove. L'ultimo contributo è stato l'istituzione di un'associazione mondiale di club e l'idea di costruire una lega privata mondiale. Ci stiamo stancando di tutte le minacce che provengono da alcuni ricchi club di calcio. Minacce che possono far esplodere l'ecosistema calcistico come lo conosciamo e creare il proprio ambiente privato", ha aggiunto Olsson criticando duramente le proposte avanzate in questi mesi come la Super Champions.

"Il calcio professionistico per club è un settore, basato su collegamenti e cooperazione con il calcio dilettantistico e semi-professionistico in tutto il mondo in cui club, leghe e associazioni calcistiche stanno lavorando duramente per trovare e sviluppare talenti, facendoli diventare atleti professionisti e intrattenitori. L'associazione calcistica è costruita su questa base e formata come una piramide a livello nazionale e internazionale. Ogni livello è interconnesso e tutti hanno una responsabilità per il benessere dell'altro, anche se le condizioni sono diverse da un territorio all'altro", ha spiegato il presidente dell'European Leagues.

"Il sogno è vivo, per club e giocatori, ragazze e ragazzi, che un giorno possano raggiungere un livello professionistico e persino arrivare fino in cima. Il calcio professionistico per club non è un affare privato per pochi in cui solo le dimensioni delle tasche determinano chi è il benvenuto", ha tenuto a sottolineare Olsson.

"Se qualcuno non vuole far parte dell'associazione calcistica, è ovviamente una sua decisione. Se vogliono creare qualcosa di privato e chiuso, non dovrebbe essere sotto l'egida del calcio associativo e il modo in cui il calcio professionistico è organizzato da associazioni e leghe. Né a livello mondiale, né a livello confederale o domestico. Questi club non dovrebbero partecipare ai campionati nazionali come esistono oggi, né ai tornei di calcio delle associazioni internazionali a meno che non siano preparati a partecipare a un modello che offra vantaggi a tutti", ha aggiunto il presidente dell'European Leagues. "Il calcio è uno sport e non principalmente un luogo per investimenti finanziari e rendimento commerciale. Certo, il calcio deve svilupparsi e muoversi con i tempi e secondo le condizioni in ogni angolo del mondo. Il calcio deve essere preparato per la riforma quando cambiano le condizioni".

"Tuttavia, la soluzione non è una lega chiusa nella parte superiore della piramide in Europa e certamente non è un negozio chiuso in cima al mondo in cui sono invitati solo alcuni dei club più ricchi. È tempo di rispettare tutti i milioni di appassionati di calcio di tutto il mondo, tutti i giocatori e i leader dei club che lavorano così duramente per rendere il nostro meraviglioso gioco quello che è oggi -ha proseguito nella sua critica Olsson-. Concentriamoci sullo sviluppo di competizioni nazionali entusiasmanti e competitive. Che queste siano le solide basi di cui abbiamo bisogno per costruire le competizioni internazionali e salvaguardare i principi guida del nostro sport. Teniamoli interconnessi, dove il successo interno dà accesso a concorsi internazionali e gloria", ha concluso.