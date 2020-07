(Fotogramma/Ipa)

L'ex capitano della Roma Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors e si ritira dal calcio giocato. Questa la decisione maturata dal centrocampista italiano che ha lasciato la sede del ritiro del Boca con la sua auto personale, come riportato dai media argentini, secondo i quali sarebbe la sua ultima giornata Xeneize. Il giocatore lascia il Boca per problemi personali e lascerà il calcio. Il club annuncia che alle 15 (ora locale) ci sarà una conferenza stampa del presidente Jorge Ameal.

Il ritiro per il centrocampista non è quindi più solo un'idea, per lui si potrebbe prospettare, al ritorno in Italia, un ruolo in Nazionale o un ritorno in giallorosso con la nuova proprietà. ​La scorsa estate ha visto ​Daniele De Rossi, optare per il Boca Juniors ma i tanti infortuni hanno limitato il suo impiego. Nei giorni scorsi, il nuovo tecnico del Boca Juniors, Miguel Angel Russo, ha risposto ad una domanda sul futuro in Argentina dell’ex capitano e bandiera della Roma, spiegando che "Daniele De Rossi è un giocatore del club e ha un contratto. Finora rientra tutto nella normalità. Poi, nel momento in cui parleremo, se lui mi dirà qualcosa, e manifesterà qualche desiderio, vedremo cosa succederà".