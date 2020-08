Napoli-Juve, striscione contro Sarri davanti al San Paolo

Foto Ipa/Fotogramma

Clima teso per il ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri. I tifosi del Napoli non hanno perdonato al tecnico il passaggio alla Juventus e alcune dichiarazioni critiche nei confronti del club partenopeo. E nella notte alla vigilia del match hanno dato una possibile indicazione di quale sarà l'accoglienza per Sarri. Degli striscioni a firma curva A sono stati esposti in centro città e davanti allo stadio di Fuorigrotta con pesanti insulti nei confronti dell'allenatore bianconero. "Sarri gobbo bastardo: sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande", recita lo striscione, prontamente rimosso. Scritte contro il tecnico toscano sono apparse anche in altri punti della città.