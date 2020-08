Polemiche Juventus-Fiorentina, Nedved risponde a Commisso

Foto Fotogramma

"Rocco Commisso ha il mio rispetto ma siamo stufi di sentir dire che vinciamo per gli arbitri". Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, risponde così alle parole del numero 1 della Fiorentina che aveva attaccato gli arbitri per i due rigori concessi, in particolare il secondo, ai bianconeri nel match dell'Allianz Stadium vinto 3-0 dai campioni d'Italia sui gigliati. "La Juve vince facendo tutto sul campo perciò dobbiamo smetterla di tirare in mezzo gli arbitri. Abbiamo vinto meritatamente, abbiamo messo qualcosina in più", aggiunge Nedved ai microfoni di Dazn.