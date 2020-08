Figo: "Inter in corsa per lo scudetto? Speriamo, i tifosi lo aspettano"

Luis Figo

"Inter in corsa per lo scudetto? Speriamo possa andare fino in fondo in campionato. Tutti i tifosi interisti se lo augurano da anni di vincere nuovamente lo scudetto". L'ex interista Luis Figo, si augura che i nerazzurri possano tornare a vincere il titolo e lui da tifoso si augura che Antonio Conte possa aiutare in questa impresa. "L'impatto di Conte? Nessuno ti può assicurare i risultati ma per la sua esperienza e il suo passato mi aspettavo questo impatto. La speranza è che possa fare bene, conosce bene il campionato ma è sempre difficile con una squadra come la Juve, con grande organizzazione, è difficile, l'Inter deve essere regolare e speriamo bene", ha spiegato Figo all'Adnkronos a Berlino in occasione dei Laureus Awards.

“Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da Conte? Se non mi faceva correre troppo si'....”, ha aggiunto il portoghese. “Quale giocatore mi piace di più di questa Inter? Lautaro è forte, come anche la difesa. Credo che in generale stiano facendo bene. Lukaku ha avuto un grande impatto, si è trovato bene in questa squadra che ha tanti elementi con esperienza internazionale, l’importante è che giochino da squadra”, ha aggiunto Figo.