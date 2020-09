(Fotogramma)

Sconfitta a tavolino per la Roma. Il giudice sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla società giallorossa, rea di aver schierato -nel match contro il Verona- il centrocampista Diawara come under 22. Il giocatore, invece, ha compiuto 23 anni in estate. La sfida si era conclusa 0-0.