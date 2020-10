Spadafora: "Non so se Serie A arriva in fondo"

(Afp)

Il campionato di Serie A può arrivare al traguardo? "Ce la si può fare? Sì. Che si arrivi in fondo non lo so. Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C". Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, si esprime così rispondendo alle domande di Myrta Merlino, a L'Aria che tira, sul destino del campionato di Serie A. "Difendo la linea del protocollo che funziona se viene rispettato. Possiamo anche farne uno più rigido, ma se c'è qualcuno che non lo rispetta...", aggiunge. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto del caso Juve-Napoli, con la sconfitta a tavolino per i partenopei. "Se c'è un giudice che ha deciso, rispetto" la decisione. "Il Napoli ha fatto ricorso, vediamo cosa succederà".