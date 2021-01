Per Papu Gomez ipotesi Inter, Juve e Mls

Papu Gomez

L'attaccante dell'Atalanta Papu Gomez, dopo i dissidi con il tecnico Gian Piero Gasperini, lascerà il club nerazzurro nonostante le scuse a Percassi per il suo comportamento. Al giocatore è interessata l'Inter che però deve prima cedere un giocatore come Eriksen per poter fare un'offerta al club orobico, che chiede circa 10 milioni per il numero 10 che percepisce circa 3 milioni a stagione con i bonus. Anche alla Roma piace il giocatore, ma è complicato che l'Atalanta lo ceda ad una diretta concorrente per la zona Champions.

Nelle ultime ore, a quanto apprende l'Adnkronos, si è interessata al giocatore anche la Juventus. Ci sarebbe l'ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi anche se c'è da convincere il giocatore bianconero non convito di lasciare Torino. Se non dovessero concretizzarsi le ipotesi legate ai club italiani, l'alternativa più viva è quella della Mls con diversi club interessati al giocatore che potrebbe spuntare un contratto molto remunerativo e magari poi seguire l'esempio di Ibrahimovic, con un ritorno in Europa o andare a chiudere la carriere in Argentina. Defilate per il momento le ipotesi legate alla Turchia e all'Arabia Saudita.