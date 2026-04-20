Carlos Alcaraz salta il Roland Garros? Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista spagnolo si è presentato ai Laureus Awards di Madrid con un vistoso tutore al braccio destro, dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro prima dall'Atp 500 di Barcellona e poi dal Masters 1000 di scena nella capitale spagnolo, in cui Jannik Sinner punta ad allungare al primo posto del ranking Atp.

Alcaraz è arrivato sul tappeto rosso con un completo nero ma che non ha potuto nascondere l'evidente tutore sul braccio destro. "Stiamo aspettando un test che faremo in questi giorni e il risultato sarà cruciale per prendere una decisione", ha detto a margine dell'evento parlando del suo possibile forfait a Roma e Parigi, tornei vinti nel 2025 con 2 successi in finale contro Sinner. "Sto cercando di essere positivo e di avere pazienza. Non posso dare nessuna percentuale. Aspettiamo e vediamo", ha detto. "La cosa principale ora è cercare di recuperare e poi fare le cose come le abbiamo fatte finora, allenarci bene: vedremo se riconquisteremo presto il numero uno o no", ha aggiunto riferendosi alla sfida con l'azzurro per il primo posto in classifica.

"Alla fine nello sport professionistico gli infortuni sono piccoli ostacoli che incontri lungo il cammino: alla fine ti rialzi meglio e più forte, vediamo. Cercherò di prendermi cura di me per essere presto di nuovo in campo. Non mi preoccupa perdere ritmo, ovviamente dovermi ritirare da Barcellona e poi Madrid, tornei che ho aspettato tutto l'anno per poter giocare davanti alla mia gente, fa molto male. Però alla fine sono cose che succedono nello sport professionistico e bisogna accettarle", ha proseguito. L'ipotesi di disertare il Roland Garros non è da escludere: "Abbiamo davanti una carriera molto lunga, forzare per andare al Roland Garros può pregiudicare molto per il futuro. Aspettiamo gli esami, vediamo i controlli: preferisco tornare un po' più tardi ma in ottime condizioni. Meglio così rispetto ad un rientro affrettato. Devo prendermi cura di me visto che la carriera è lunga".

L'infortunio di Alcaraz

Lo spagnolo ha rimediato un infortunio al polso durante il match contro Virtanen nel primo turno del torneo di Barcellona, vinto in due set 6-4, 6-2. Durante il primo set Alcaraz si è toccato il polso dolorante, chiedendo l'interruzione e l'intervento del fisioterapista. Dopo il trattamento lo spagnolo è riuscito a tornare il campo e chiudere il parziale, salvo poi ritirarsi al termine del match.

Internazionali e Roland Garros a rischio?

Alcaraz ora, dopo Barcellona e Madrid, rischia di saltare anche gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros, a cui arriva da campione in carica. A giudicare fondata l'ipotesi è stato Feliciano Lopez, il direttore del torneo della capitale spagnola, che a Radioestadio ha raccontato di aver subito un infortunio simile da giocatore: "Io sono stato fermo circa due mesi, ma non so quale sia l’entità del suo infortunio. Io non riuscivo nemmeno a tenere la racchetta in mano, dopo tornei intensi arrivi stanco e un problema de genere può accadere".

"Spero non ci sia rottura di qualche piccolo osso del polso", ha spiegato, "ma penso che sia quasi impossibile che possa giocare a Roma, speriamo riesca a recuperare per Parigi e recuperare il prima possibile, perché per lui è un momento importante della stagione. Ci sono circa 4mila punti in palio".