circle x black
Cerca nel sito
 

Antonelli nella bufera, ha fatto passare Norris? Le accuse social e le 'scuse' a Verstappen

Il pilota della Mercedes è stato superato da quello della McLaren all'ultimo giro

Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
30 novembre 2025 | 20.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli e un sorpasso incassato all'ultimo giro che ha scatenato alcuni 'dubbi' sui social. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso oggi, domenica 30 novembre, al quinto posto il Gran Premio del Qatar, venendo passato all'ultimo dei 57 giri previsti da Lando Norris, leader del Mondiale Piloti, che ha conquistato così la quarta posizione e soprattutto due punti che posso risultare decisivi per l'esito del Mondiale, che si deciderà nell'ultima gara ad Abu Dhabi dopo il trionfo di Verstappen in Qatar e il secondo posto di Piastri.

Su X tifosi e appassionati stanno puntando il dito contro Antonelli, con qualcuno che 'suggerisce' che il giovane pilota abbia fatto passare Norris di proposito. Una tesi che, in ogni caso, Kimi ha respinto mostrandosi molto dispiaciuto e infastidito per l'errore che gli è costato il quarto posto.

Al termine della gara, in zona mista di fronte ai giornalisti, Antonelli è andato a cercare Verstappen ed è sembrato quasi 'scusarsi' per quella disattenzione, prendendosi l'abbraccio dell'olandese. Poi si è lanciato in un pronostico per il Mondiale: "Per me Max ce la farà. Alla fine si trova in una posizione dove non ha niente da perdere", ha detto a SkySport, "sicuramente ha una buona chance“.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
antonelli norris antonelli norris gp qatar antonelli accuse verstappen
Vedi anche
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza