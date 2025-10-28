circle x black
Atalanta-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea affronta i rossoneri nella nona giornata di Serie A

Leao e Modric - Ipa/Fotogramma
28 ottobre 2025 | 07.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Oggi, martedì 28 ottobre, l'Atalanta affronta il Milan - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena di Bergamo nella nona giornata di campionato. La Dea è reduce dal pareggio contro la Cremonese, 1-1 con Brescianini che è riuscito a recuperare lo svantaggio firmato Vardy, dopo aver pareggiato per 0-0 anche in Champions League nella gara casalinga contro lo Slavia Praga.

La squadra di Juric si ritrova quindi in settima posizione con 12 punti in classifica. Il Milan di Allegri invece è terzo a quota 17 ed è stato scavalcato in testa da Napoli e Roma, ora a +1 sui rossoneri, dopo aver pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Pisa neopromosso.

Atalanta-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Milan è in programma oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Atalanta-Milan, dove vederla in tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

