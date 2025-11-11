circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Finals, il programma della terza giornata: da Alcaraz a Musetti, i match di oggi

Torna in campo l'azzurro, impegnato in serata contro De Minaur

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
11 novembre 2025 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terza giornata di match alle Atp Finals di Torino. Oggi, martedì 11 novembre, tornano in campo Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, impegnati contro Taylor Fritz e Alex De Minaur. In campo oggi anche i doppisti azzurri: Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano Marcel Granollers e Horacio Zeballos per blindare la qualificazione alle semifinali. Ecco il programma di giornata e dove vedere i match in tv e streaming.

Atp Finals, programma di oggi

Ecco il programma di oggi, martedì 11 novembre, alle Atp Finals di Torino:

ore 11.30 - Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos

ore 14 - Alcaraz (Esp) vs Fritz (Usa)

ore 18 - Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz

ore 20.30 - Musetti (Ita) vs De Minaur (Aus)

Atp Finals, dove vedere i match di oggi

I match di oggi alle Atp Finals sono visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. Musetti-De Minaur sarà visibile anche su Rai 2 e su Rai Play.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alcaraz Musetti Carlos Alcaraz Lorenzo Musetti programma Atp Finals Atp Finals oggi
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza