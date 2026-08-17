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Stagione finita per Vingegaard: "L'obiettivo è prepararmi al meglio per il 2027"

Il 29enne danese sta recuperando dalla frattura alla clavicola rimediata al Tour de France

Jonas Vingegaard - Ipa/Fotogramma
Jonas Vingegaard - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 13.57
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Stagione finita per Jonas Vingegaard. Il vincitore del Giro d'Italia è ancora in fase di recupero dopo essersi fratturato la clavicola nel corso di una caduta durante la 15/a tappa dell'ultimo Tour de France. Lo ha annunciato lo stesso 29enne danese in un comunicato della sua squadra, la Visma lease a bike. "Dopo un lungo e intenso periodo di gare, un periodo di recupero era comunque previsto dopo il Tour de France. A causa dell'infortunio alla clavicola, l'inizio della mia preparazione è stata posticipata e non mi sarà possibile tornare al massimo della forma nel breve periodo. L'obiettivo è prepararmi al meglio per la stagione 2027. Discuterò di questi obiettivi specifici con la squadra nei prossimi giorni".

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vingegaard tour de france infortunio alla clavicola stagione finita per vingegaard
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