Coni, a Bolis la Stella d’Argento al Merito Sportivo

Il Coni ha conferito ad Alessandro Bolis, responsabile della Comunicazione e vicedirettore commerciale e marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, la Stella d’Argento al Merito Sportivo, riconoscimento attribuito a figure che hanno offerto un contributo significativo alle attività e alla crescita del movimento sportivo.

Il premio arriva a testimonianza del lavoro svolto negli anni da Alessandro Bolis a supporto del movimento sportivo nazionale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle iniziative e dei progetti che coinvolgono federazioni, enti di promozione e società sportive.

Nei suoi ruoli all’interno dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ha contribuito a rafforzare il dialogo con il territorio e con il sistema sportivo, promuovendo una comunicazione trasparente, aperta e orientata alla diffusione delle buone pratiche.