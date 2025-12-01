Coppa Italia: Juventus in discesa negli ottavi, contro l’Udinese

La Coppa Italia riparte con gli ottavi di finale dove, finalmente, scenderanno in campo le prime otto dello scorso campionato. Ad aprire i giochi sarà la Juventus che, allo Stadium, ospiterà l’Udinese. La formazione di Spalletti, per gli esperti Sisal, parte nettamente favorita a 1,40, il pareggio è offerto a 4,50 mentre si sale a 8,50 per un blitz friulano. Forbice molto ampia anche per il passaggio turno: 1,16 per Yildiz e compagni, 5,00 per l’Udinese. Chi avrà la meglio sfiderà, nei quarti, la vincente tra Atalanta e Genoa che si sfideranno mercoledì pomeriggio. L’incrocio di martedì sera è il quinto in Coppa Italia con la Juventus, imbattuta, che non ha subito gol nelle tre sfide più recenti: un clean sheet dei padroni di casa si gioca a 1,87. La conseguenza è che un risultato esatto di 4-0, uguale all’ultima sfida nella competizione tra le due formazioni, pagherebbe 18 volte la posta. In una gara da dentro o fuori, però, nessuno tira indietro la gamba: un’espulsione, a 5,25, o un intervento del VAR, a 3,25, non sono affatto da escludere. Spalletti, anche in vista del big match contro il Napoli del prossimo weekend, potrebbe dar fiducia a chi ha giocato meno: Zhegrova a segno si gioca a 3,25 mentre un assist di Adzic a 4,50. In casa Udinese Nicolò Zaniolo, gol o assist a 5,00, vuole essere protagonista anche in Coppa Italia.

Allargando l’orizzonte della competizione, l’Inter, secondo gli esperti Sisal, rimane la favorita per la vittoria finale. I nerazzurri di Chivu, che la Coppa Italia l’ha vinta tre volte da giocatore, sono offerti a 5,00 con Juventus e Napoli, entrambe a 6,00, come prime rivali. In caso di successo, l’Inter centrerebbe la decima vittoria nel torneo. Ai piedi del podio si piazza il Milan, in quota a 7,50, che non vince la competizione dal 2003. Se il Bologna detentore del trofeo si gioca a 9,00, ecco che il successo della Roma, anche lei a quota nove trionfi ma l’ultimo nel 2008 proprio con Spalletti in panchina, pagherebbe 12 volte la posta