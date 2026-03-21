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Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti

I bianconeri hanno pareggiato i neroverdi nella 30esima giornata di Serie A

Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
21 marzo 2026 | 20.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pareggia la Juventus. Oggi, sabato 21 marzo, i bianconeri sono stati fermati sull'1-1 dal Sassuolo all'Allianz Stadium nella 30esima giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Yildiz al 14' e di Pinamonti al 52', con Locatelli che nel finale sbaglia un calcio di rigore.

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Con questo pareggio Spalletti sale a 54 punti agganciando il quarto posto, ma ora il Como, impegnato domani in casa contro il Pisa, può andare a +3 mentre la Roma, di scena all'Olimpico contro il Lecce, può agganciare proprio i bianconeri in classifica. Il Sassuolo invece raggiunge il decimo posto a quota 39.

Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Genoa mentre il Sassuolo sfiderà in casa il Cagliari.

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juventus juventus sassuolo juve sassuolo diretta juve sassuolo live serie a
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