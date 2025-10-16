circle x black
Cerca nel sito
 

Djokovic, 'carezza' a Sinner: "Ricorda me nei tempi migliori"

Il fuoriclasse serbo incorona Jannik a poche ore dalla sfida nel Six Kings Slam

Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
16 ottobre 2025 | 19.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per Novak Djokovic, osservare Jannik Sinner è quasi come... guardarsi allo specchio. "Quale giocatore mi assomiglia di più? Sinner, è chiaro. È magro come me, colpisce molto forte, è perfetto sul piano strategico e riesce ad arrivare ovunque. Ricorda me nei tempi migliori". Il fuoriclasse serbo ha incoronato così il suo avversario alla vigilia della semifinale del Six Kings Slam di oggi, giovedì 16 ottobre.

I complimenti arrivano anche dall'altra parte, visto che Sinner aveva parlato così già ieri, dopo la vittoria contro Tsitsipas nei quarti del ricchissimo torneo arabo: "Vedere Djokovic esprimersi ancora a certi livelli è un esempio per tutti. È in gran forma, affrontarlo su tre set sarà molto interessante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Djokovic Djokovic Sinner Six Kings Slam
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza