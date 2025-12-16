circle x black
Emma torna numero uno in classifica con "L'amore non mi basta". Merito del calcio (e dei social) - Video

La canzone, una delle più note dell'artista, è tornata in vetta grazie a una serie di reel nostalgici sui calciatori

Emma Marrone
Emma Marrone
16 dicembre 2025 | 10.13
Redazione Adnkronos
L'amore non mi basta" di Emma Marrone vola al primo posto nella Top 50 di Spotify e il merito è del calcio. O meglio, dei social e del pallone. La canzone, uscita tredici anni fa, è uno dei grandi successi dell'artista. E negli ultimi mesi ha conosciuto un nuovo (e clamoroso) exploit grazie a una pioggia di reel diffusi tra Instagram, X e TikTok a tema calcio e nostalgia. Tanti creator hanno utilizzato questa base per montare video amarcord delle proprie squadre del cuore: dagli juventini, che oggi rimpiangono i tempi di Massimiliano Allegri (ma anche di Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain) ai milanisti, che ripensano con nostalgia ai tempi dello scudetto 2022 di Stefano Pioli, con i gol di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. E poi gli interisti, che ricordano gli anni di José Mourinho e il Triplete del 2010, con Diego Milito, Wesley Sneijder e Samuel Eto'o. E ancora i romanisti, che condividono reel con protagonisti leggende come Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Emma è diventata virale grazie a loro. E ha scalato le classifiche degli ascolti mese dopo mese, senza nemmeno accorgersene. "Non so cosa si dice in questi casi, se non grazie" ha detto in una storia su Instagram.

"Grazie a tutti voi, grazie alle cose incredibili che succedono nella musica. Le canzoni, a quanto pare, tornano e io l'ho sempre pensato che quando le canzoni fanno parte di un immaginario e di un repertorio, tornano e restano per sempre. Mi riempie il cuore di gioia, grazie a chi sta apprezzando oggi una canzone uscita un po' di anni fa".

