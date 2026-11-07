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F1, oggi le qualifiche del Gp del Brasile - Diretta

Il Circus torna in pista per il ventesimo appuntamento della stagione, dopo il trionfo di Antonelli nel Mondiale piloti

F1, oggi le qualifiche del Gp del Brasile - Diretta
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07 novembre 2026 | 18.00
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista. Dopo il trionfo di Kimi Antonelli nel Mondiale piloti, il Circus fa tappa in Brasile per il ventesimo appuntamento della stagione: oggi, sabato 7 novembre, tocca alle qualifiche. Archiviata l'assegnazione del titolo iridato, ci si gioca il secondo posto nella classifica piloti, ma anche e soprattutto il titolo costruttori. La Mercedes può chiudere i conti già a Interlagos, grazie ai 126 punti di vantaggio sulla Ferrari seconda. Occhi puntati proprio sulle Rosse di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dopo le scintille tra i due nel Gp del Messico dell'ultimo weekend.

Le Qualifiche del Gp del Brasile oggi, sabato 7 novembre, alle 19

Tutti gli appuntamenti del Gp del Brasile sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le libere saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre saranno in differita le qualifiche sabato (alle 21.30) e la gara di domenica (sempre alle ore 21.30).

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