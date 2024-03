Cagliari, recuperati Gaetano e Luvumbo

Due frecce in più all'arco di mister Ranieri per la gara di campionato contro il Verona

Buone notizie in casa Cagliari in vista del prossimo match contro il Verona. Mister Ranieri avrà di nuovo a disposizione Luvumbo e Gaetano lunedì contro gli scaligeri, il tecnico potrà schierarli dal 1' minuto.

Per quanto riguarda invece Mina, sta lavorando per smaltire l'infortunio muscolare che lo ha colpito nelle ultime settimane, ma giocandosi contro il Verona lunedì, ha possibilità di recuperare per tempo. Tuttavia, saranno importanti i prossimi allenamenti per capire se il difensore sarà tra i convocati o meno.

Chi è in dubbio inoltre è Shomurodov, che con la Nazionale uzbeka ieri ha rimediato un brutto colpo al piede destro e ora tiene in apprensione l'ambiente rossoblu in vista del prossimo turno di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos