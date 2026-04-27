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Como, spavento per Nico Paz

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Botta all'occhio contro il Genoa

Nico Paz (Fotogramma/Ipa)
Nico Paz (Fotogramma/Ipa)
27 aprile 2026 | 10.07
LETTURA: 1 minuti

Solo uno spavento, fortunatamente. Nico Paz può tirare un sospiro di sollievo e con lui anche il Como. Dopo lo spavento per la botta all’occhio rimediata contro il Genoa, il fantasista argentino è stato dimesso dall’ospedale in seguito ai controlli, che hanno dato esito positivo.

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A rassicurare definitivamente tutti ci ha pensato lo stesso giocatore, che sui social ha voluto mandare un messaggio chiaro ai tifosi e anche ai fantallenatori: «Tutto perfetto». Un aggiornamento che allontana ogni preoccupazione e lascia intendere un possibile rientro in tempi brevi, con Paz pronto a tornare a disposizione della squadra già nel prossimo turno di Serie A. Quando il Como affronterà uno scontro fondamentale per la Champions League contro il Napoli. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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