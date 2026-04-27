Como, spavento per Nico Paz

Solo uno spavento, fortunatamente. Nico Paz può tirare un sospiro di sollievo e con lui anche il Como. Dopo lo spavento per la botta all’occhio rimediata contro il Genoa, il fantasista argentino è stato dimesso dall’ospedale in seguito ai controlli, che hanno dato esito positivo.

A rassicurare definitivamente tutti ci ha pensato lo stesso giocatore, che sui social ha voluto mandare un messaggio chiaro ai tifosi e anche ai fantallenatori: «Tutto perfetto». Un aggiornamento che allontana ogni preoccupazione e lascia intendere un possibile rientro in tempi brevi, con Paz pronto a tornare a disposizione della squadra già nel prossimo turno di Serie A. Quando il Como affronterà uno scontro fondamentale per la Champions League contro il Napoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos