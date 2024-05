Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 35a giornata

Stasera al via il weekend di Serie A con la 35a giornata. Riparte anche il Fantacalcio: oggi c'è schierare la fantaformazione in vista di stasera, quando andrà in scena il primo anticipo del turno di campionato alle ore 20:45 tra Torino e Bologna.

Di seguito ecco i consigli, con un nome di ogni reparto, per la vostra fantasquadra, oltre anche a un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Montipò (Verona): Miglioramenti difensivi con mister Baroni nel recente periodo; al netto dei malus, è un buon nome da modificatore contro una Fiorentina stanca e, forse un po' "distratta" dalle fatiche di Coppa.



Il difensore - Bellanova (Torino): Un po' calato nel recente periodo, ma guai a sottovalutarlo: il bolognese Kristiansen difensivamente qualcosa concede, sarà un duello chiave.



Il centrocampista - Miranchuk (Atalanta): Avrà la sua chance per migliorare ulteriormente un bottino di tutto rispetto, a Salerno la sua tecnica può fare sfracelli.



L'attaccante - Niang (Empoli): Titolare, rigorista e centravanti di riferimento. Al Castellani contro il Frosinone è occasione da non fallire.





Il nome Mantra - Florenzi (Milan - Dd/Ds/E): Finalmente può giocare a destra, al posto dello squalificato Calabria, dove si esprime al meglio. Può costringere il genoano Martin a una gara più difensiva.

Fantacalcio.it per Adnkronos