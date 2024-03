Contrattura all'adduttore per Kvara

Il georgiano del Napoli finito KO in Nazionale

Brutte notizie per il Napoli dopo la sosta delle Nazionali: infortunio per Kvaratskhelia , impegnato con la sua Georgia. Il giocatore ha rimediato una contrattura all'adduttore della coscia sinistra e questa mattina ha svolto terapie e lavoro in palestra.

Difficilmente, dunque, il georgiano sarà a disposizione per il match con l'Atalanta in programma sabato pomeriggio: al suo posto agirà Raspadori nel tridente completato da Osimhen e Politano.

Fantacalcio.it per Adnkronos