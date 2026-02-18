circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina: doppia assenza in Conference League

sponsor

Mister Vanoli deve ridisegnare la formazione contro lo Jagiellonia

Paolo Vanoli (Fotogramma/Ipa)
Paolo Vanoli (Fotogramma/Ipa)
18 febbraio 2026 | 13.57
LETTURA: 1 minuti

Doppia assenza in casa Fiorentina in vista della gara di domani in Polonia contro lo Jagiellonia valida per l'andata dei playoff di Conference League.

Mister Vanoli infatti dovrà fare a meno del portiere De Gea e anche dell'ala offensiva Solomon, entrambi previsti assenti nella sfida di coppa.

De Gea sarà out per una sublussazione del terzo dito della mano, la stessa rimediata nella gara contro il Como e non sarà convocato. 

Solomon, invece, è indisponibile per sindrome influenzale e anche lui è escluso dalla lista dei convocati contro lo Jagiellonia; entrambi poi saranno da valutare in vista della gara di lunedì pomeriggio al Franchi in campionato contro il Pisa. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza